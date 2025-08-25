Milan, Passerini: “Gimenez è irriconoscibile. Non hanno fiducia in lui”

Milan-Cremonese, ecco l'analisi di Passerini

"Partenza deludente: è stato uno schianto alla prima curva. Non siamo qui a fare processi definitivi, non ha senso dopo la prima giornata. Questa squadra ha incassato 200 milioni e investito la metà: il centrocampo è cresciuto perché fai entrare Jashari e Ricci, ma davanti, senza Leao, si fa fatica. Possibile che se manca Leao si spegne la luce? È così.