Milan, Passerini: “Gimenez è irriconoscibile. Non hanno fiducia in lui”

Passerini analizza la sconfitta del Milan e il rendimento di Gimenez: il giornalista evidenzia i punti critici della prestazione rossonera.
Francesco De Benedittis

Carlos Passerini, noto giornalista sportivo, sul proprio canale YouTube ha analizzato la sconfitta per 1-2 di ieri sera contro la Cremonese. Successivamente ha posto l’attenzione sulla deludente prestazione della squadra e di Santiago Gimenez. Ecco le sue parole.

Milan-Cremonese, ecco l'analisi di Passerini

"Partenza deludente: è stato uno schianto alla prima curva. Non siamo qui a fare processi definitivi, non ha senso dopo la prima giornata. Questa squadra ha incassato 200 milioni e investito la metà: il centrocampo è cresciuto perché fai entrare Jashari e Ricci, ma davanti, senza Leao, si fa fatica. Possibile che se manca Leao si spegne la luce? È così. 

Santiago Gimenez è irriconoscibile. Il suo voto è 4,5. Ha rischiato di fare gol all'inizio sulla deviazione, ma poi è entrato sul gol della Cremonese; è molto appesantito, fuori condizione, mentalmente non pronto alla missione: così non può convincere Allegri a ricredersi. È evidente che non ci sia molta fiducia su Gimenez, anche perché non si cercherebbe una punta. Ma così com'è el Bebote non può convincere nessuno e non può aiutare il Milan. Ben venga, dunque, andare sul mercato a cercare una punta. Serve un attaccante che garantisca tante partite".

