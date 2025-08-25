Milan, Passerini: “Gimenez è irriconoscibile. Non hanno fiducia in lui”

Santiago Gimenez è irriconoscibile. Il suo voto è 4,5. Ha rischiato di fare gol all'inizio sulla deviazione, ma poi è entrato sul gol della Cremonese; è molto appesantito, fuori condizione, mentalmente non pronto alla missione: così non può convincere Allegri a ricredersi. È evidente che non ci sia molta fiducia su Gimenez, anche perché non si cercherebbe una punta. Ma così com'è el Bebote non può convincere nessuno e non può aiutare il Milan. Ben venga, dunque, andare sul mercato a cercare una punta. Serve un attaccante che garantisca tante partite".
© RIPRODUZIONE RISERVATA