Calciomercato Milan, Carnevali (AD Sassuolo): 'Adli? Pista chiusa per ...'

Poco più di una settimana fa Matteo Moretto ne aveva parlato così: "Adli in questo momento è in trattativa con il Sassuolo. Tra l’altro è un interessamento che vi abbiamo svelato in esclusiva all’interno del canale settimane fa. Ma Adli non è ancora convinto di andare a Sassuolo, quindi insomma vedremo poi se si sbloccherà l’operazione".