Calciomercato Milan, Carnevali (AD Sassuolo): 'Adli? Pista chiusa per ...'

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'interesse di Yacine Adli del Milan
Fabio Barera
Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Sportiva', soffermandosi in modo particolare sull'interesse per Yacine Adli, centrocampista del Milan. Il dirigente neroverde ha di fatto chiuso la porta a questo possibile trasferimento, spiegando come a centrocampo la rosa sia completa. Nulla da fare per il francese, che dovrà quindi trovarsi un'altra sistemazione se non vorrà rimanere ai margini per tutta la stagione. Ecco, dunque, le sue parole.

Su Yacine Adli: "Adli dal Milan? Per noi è una pista chiusa, a centrocampo siamo a posto".

Su Mehdi Taremi: "Taremi molto difficile, abbiamo un trio d'attacco molto importante. Se alla fine dovesse succedere qualcosa guardiamo a tutti. Però è un giocatore da grandi club e in questo momento non ci stiamo pensando".

Poco più di una settimana fa Matteo Moretto ne aveva parlato così: "Adli in questo momento è in trattativa con il Sassuolo. Tra l’altro è un interessamento che vi abbiamo svelato in esclusiva all’interno del canale settimane fa. Ma Adli non è ancora convinto di andare a Sassuolo, quindi insomma vedremo poi se si sbloccherà l’operazione".

