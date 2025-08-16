Calciomercato Milan, Moretto: “Adli in trattativa con il Sassuolo, ma…”

Calciomercato Milan, capitolo uscite. Yacine Adli, secondo Matteo Moretto, è in trattativa con il Sassuolo. C'è però un intoppo importante
Il Milan è tra le squadre più attive in Italia sul calciomercato. Il direttore sportivo Igli Tare sta lavorando sia sulle ultime operazioni in entrata sia su alcune in uscita. L'organico rossonero, infatti, presenta ancora qualche esubero: Bennacer e Adli su tutti. I due centrocampisti hanno rifiutato diverse destinazioni, dunque non si sa quale sarà il loro futuro. Riguardo al secondo, ha dato un aggiornamento tramite YouTube Matteo Moretto - esperto di calciomercato - all'interno di un video pubblicato sul canale di Fabrizio Romano.
Calciomercato Milan, Adli in uscita. Va al Sassuolo?
Di seguito, si riportano le sue parole sul centrocampista: "Adli in questo momento è in trattativa con il Sassuolo. Tra l’altro è un interessamento che vi abbiamo svelato in esclusiva all’interno del canale settimane fa. Ma Adli non è ancora convinto di andare a Sassuolo, quindi insomma vedremo poi se si sbloccherà l’operazione".