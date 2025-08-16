Milan-Bari, la stagione rossonera inizia ufficialmente domani alle ore 21:15: allo stadio San Siro di Milano, infatti, è prevista la sfida di Coppa Italia contro i biancorossi. Per Massimiliano Allegri la prima partita ufficiale dal suo ritorno sulla panchina del Milan. Con il mercato ancora aperto restano dubbi per quanto riguarda le possibili scelte dell'allenatore rossonero. Ecco le probabili formazioni di Milan-Bari. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN partite probabili formazioni Milan-Bari, probabili formazioni: Allegri non vuole rischiare. Punta su …
FORMAZIONI
Milan-Bari, probabili formazioni: Allegri non vuole rischiare. Punta su …
Milan-Bari, probabili formazioni: Allegri si prepara per la prima ufficiale dal suo ritorno in rossonero. I possibili undici in Coppa