Che entusiasmo per Milan-Bari! Già più di 53mila biglietti venduti

Milan-Bari di Coppa Italia a San Siro, che entusiasmo!

Allegri, in realtà, sarà in tribuna per via della squalifica da scontare a causa delle proteste all'arbitro durante la finale di Coppa Italia di due anni fa, vinta con la Juventus contro l'Atalanta. Nonostante ciò, la sua presenza e i nuovi innesti arrivati dal calciomercato sembrano aver attirato la grande curiosità dei tifosi rossoneri, pronti a raggiungere San Siro da ogni dove. Allo stadio - secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport - saranno presenti persone da 108 paesi differenti, a conferma dell'attrattività internazionale del Milan di RedBird. Si attendono persone francesi, tedesche, svizzere, ma anche provenienti da Samoa, Barbados, Mauritius e Polinesia francese. L'età media di chi ha acquistato il biglietto è di circa 32 anni.