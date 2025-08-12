Pianeta Milan
Che entusiasmo per Milan-Bari! Già più di 53mila biglietti venduti

Grande entusiasmo per Milan-Bari di Coppa Italia a San Siro. Secondo La Gazzetta dello Sport sono già stati venduti 53mila biglietti
Domenica prossima andrà in scena il primo impegno ufficiale del nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Alle 21.15 a San Siro, contro il Bari, verranno disputati i trentaduesimi di Coppa Italia.

Milan-Bari di Coppa Italia a San Siro, che entusiasmo!

Allegri, in realtà, sarà in tribuna per via della squalifica da scontare a causa delle proteste all'arbitro durante la finale di Coppa Italia di due anni fa, vinta con la Juventus contro l'Atalanta. Nonostante ciò, la sua presenza e i nuovi innesti arrivati dal calciomercato sembrano aver attirato la grande curiosità dei tifosi rossoneri, pronti a raggiungere San Siro da ogni dove. Allo stadio - secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport - saranno presenti persone da 108 paesi differenti, a conferma dell'attrattività internazionale del Milan di RedBird. Si attendono persone francesi, tedesche, svizzere, ma anche provenienti da Samoa, Barbados, Mauritius e Polinesia francese. L'età media di chi ha acquistato il biglietto è di circa 32 anni.

In questo caso, l'entusiasmo per i colori rossoneri si può quantificare: 53mila biglietti venduti. La società, a causa della grande richiesta per i tagliandi, ha deciso di aprire il terzo anello rosso e il terzo anello blu. Anche le aree hospitality sono pronte ad accogliere moltissimi tifosi: circa 2.000 persone. Un risultato eccezionale se si considera che la partita non è inclusa nell'abbonamento per la stagione 2025/26. In più, il match verrà disputato durante il weekend di Ferragosto e sarà in chiaro su Mediaset.

