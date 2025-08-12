Calciomercato Milan, possibile arrivo negli ultimi giorni: ecco in che ruolo

Il calciomercato estivo 2025 sta scivolando via sempre più veloce, salgono i ritmi e il Milan è sulla giostra che balla, pronto a confezionare una squadra il più competitiva possibile per l'imminente stagione 2025-2026. Il Diavolo ha praticamente cambiato volto in ogni reparto, tra cessioni illustri e acquisti mirati. Il tecnico Massimiliano Allegri, però, si aspetta ancora qualcosa in questi venti giorni finali di trattative. PROSSIMA SCHEDA