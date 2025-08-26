Milan, Adani durissimo su Allegri: “I tifosi si devono indignare …”

Pianeta Milan
Lele Adani, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prestazione del Milan di Massimiliano Allegri con la Cremonese
Daniele Adani, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultima puntata di 'Viva El Futbol', criticando duramente la prestazione del Milan di Massimiliano Allegri contro la Cremonese. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

"Allegri è stato preso per dare solidità difensiva: ebbene, nella partita vista non si è visto nulla di tutto ciò. Sembrava una squadra messa insieme la sera prima. Dopo 48 giorni, con la celebrazione della vittoria con il Liverpool e l’entusiasmo generale, l’allenatore — un vincente, esperto — non ha mostrato ancora quella solidità. Se Allegri è stato preso per dare solidità, non l’ho vista. Gioco? Mai. Ordine? Mai. Ritmo? Mai. Pericolosità? Mai. E questo contro una Cremonese che, a mio parere, non ha nemmeno fatto una buona partita. Il Pisa, che non ha vinto a Bergamo, ha fatto meglio. La Cremonese non riusciva a completare due passaggi di fila".

"Io accolgo i consensi, e lo dico chiaramente: do fiducia al progetto. L’ho spiegato quest’estate e lo rilancio. Ma non per quello che Allegri è stato sei anni fa: da allora ha fallito. Tre anni non ha allenato, tre anni non è arrivato nemmeno secondo. Sei anni fa Allegri portò trofei, poi si è fermato. Io do fiducia al progetto perché voglio valutarlo, come ho fatto con Thiago Motta, Fonseca, Inzaghi, Fabregas. Se una società sceglie una strada, io la analizzo prima di bocciarla. È la mia linea, non la verità assoluta".

"La comunicazione intorno al progetto. Quella su Allegri non sarà come su Motta, Fonseca, Conceiçao o Fabregas. Non sarà uguale. Verranno tirati fuori alibi, motivi estranei al campo, per costruire un clima accomodante. Ma il calcio lo giudica un solo fattore: il campo. E il campo ha detto che il Milan ha fatto una prestazione che i milanisti stessi devono bocciare e, giustamente, indignarsi. Il resto è contorno".

