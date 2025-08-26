Milan, Adani durissimo su Allegri: “I tifosi si devono indignare …”

"Io accolgo i consensi, e lo dico chiaramente: do fiducia al progetto. L’ho spiegato quest’estate e lo rilancio. Ma non per quello che Allegri è stato sei anni fa: da allora ha fallito. Tre anni non ha allenato, tre anni non è arrivato nemmeno secondo. Sei anni fa Allegri portò trofei, poi si è fermato. Io do fiducia al progetto perché voglio valutarlo, come ho fatto con Thiago Motta, Fonseca, Inzaghi, Fabregas. Se una società sceglie una strada, io la analizzo prima di bocciarla. È la mia linea, non la verità assoluta".