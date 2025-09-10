Milan, Passerini: “Modric, una leadership oltre il campo”. Ecco i motivi

"A ogni tocco di palla, a San Siro parte un boato che spezza il silenzio (polemico) degli ultrà". Il giornalista Carlos Passerini, che scrive su 'Il Corriere della Sera', ha parlato di Luka Modric proprio sul quotidiano. Il centrocampista croato, arrivato in estate in rossonero, ha lasciato subito la sua 'griffe' sul campionato italiano e al Milan. Nonostante l'età, infatti, Modric è diventato subito titolare del centrocampo di Allegri.