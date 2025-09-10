Milan, Passerini: “Modric, una leadership oltre il campo”. Ecco i motivi

Continuano quindi gli ottimi segnali da parte di Luka Modric. Nelle sue due partite in campionato, ha già servito un assist fondamentale per Loftus-Cheek nella vittoria del Milan sul campo del Lecce.
"A ogni tocco di palla, a San Siro parte un boato che spezza il silenzio (polemico) degli ultrà". Il giornalista Carlos Passerini, che scrive su 'Il Corriere della Sera', ha parlato di Luka Modric proprio sul quotidiano. Il centrocampista croato, arrivato in estate in rossonero, ha lasciato subito la sua 'griffe' sul campionato italiano e al Milan. Nonostante l'età, infatti, Modric è diventato subito titolare del centrocampo di Allegri.
"La sua leadership però va oltre il campo: chi vive Milanello giorno per giorno racconta di un Luka che offre l'esempio ai compagni, specialmente quelli più giovani". Racconta così Passerini nel suo pezzo, che poi continua. "È fra i primi ad arrivare, fra gli ultimi ad andarsene. Una mentalità da campione vero, che non si accontenta di partecipare. Ci sarà un motivo se ha vinto sei Champions League".
Continuano quindi gli ottimi segnali da parte di Luka Modric. Nelle sue due partite in campionato, ha già servito un assist fondamentale per Loftus-Cheek nella vittoria del Milan sul campo del Lecce.
