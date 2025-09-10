Post Israele-Italia, Gattuso ricorda la finale di Istanbul con il Milan

L'ultima partita della Nazionale è stata davvero folle. Israele-Italia si è chiusa sul 4-5. Il punteggio racconta già della stranezza della gara, fatta di rimonte, contro-rimonte e contro-contro-rimonte. In più, il finale è stato al cardiopalma. Dopo essersi fatti recuperare di due gol nei minuti finali, l'ex Milan Sandro Tonali ha siglato il 4-5, regalando agli azzurri la vittoria. Mettendo per un attimo da parte tutti gli errori (soprattutto difensivi) della Nazionale, la principale buona notizia sta nella fame dimostrata dai ragazzi di Gattuso. L'ex centrocampista (e allenatore) rossonero sembra già aver comunicato tutta la sua grinta e la sua voglia ai propri giocatori. Nel post-partita, però, - parlando ai microfoni di Sky Sport - ha ammesso anche lui la follia della partita. Nel farlo ha alluso alla finale di Istanbul, persa dal suo Milan contro il Liverpool. Di seguito, si riportano le sue parole.
Gattuso nel post-partita—
Ecco cosa ha detto: "Le partite non finiscono mai, nessuno meglio di me può dirlo: facevo parte di quella squadra che vinceva 3-0 una finale di Champions League e in sei minuti ha preso 3 gol. Chi meglio di me può spiegare questo? Qualcuno stasera da lassù ci ha voluto bene. Andiamo avanti!"
