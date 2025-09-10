Milan, Modric festeggia sui social la vittoria in Croazia-Montenegro

Un'altra partita di calcio di Luka Modric. Un'altra partita sontuosa di Luka Modric. Difficile descrivere con altre parole la prestazione del campione croato nel match tra la sua nazionale e il Montenegro. La partita si è conclusa 4-0 e l'ex Real Madrid ha contribuito ai 3 punti stando 82 minuti in campo e servendo l'assist per la prima rete, quella che ha sbloccato la gara. I 40 anni di età - che ha compiuto e festeggiato ieri - non sembrano farsi sentire. Come ha scritto lui stesso: "l'età è solo un numero". Lo stanno constatando anche i tifosi del Milan, estasiati dalle prime prestazioni di Modric in maglia rossonera. Allo stesso modo, lo confermano i connazionali del Pallone d'Oro 2018 (tra cui il CT della Nazionale Dalic). Intanto, Modric ha postato su Instagram alcuni scatti della partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026.