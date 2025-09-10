Un'altra partita di calcio di Luka Modric. Un'altra partita sontuosa di Luka Modric. Difficile descrivere con altre parole la prestazione del campione croato nel match tra la sua nazionale e il Montenegro. La partita si è conclusa 4-0 e l'ex Real Madrid ha contribuito ai 3 punti stando 82 minuti in campo e servendo l'assist per la prima rete, quella che ha sbloccato la gara. I 40 anni di età - che ha compiuto e festeggiato ieri - non sembrano farsi sentire. Come ha scritto lui stesso: "l'età è solo un numero". Lo stanno constatando anche i tifosi del Milan, estasiati dalle prime prestazioni di Modric in maglia rossonera. Allo stesso modo, lo confermano i connazionali del Pallone d'Oro 2018 (tra cui il CT della Nazionale Dalic). Intanto, Modric ha postato su Instagram alcuni scatti della partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026.
Milan, Modric festeggia sui social la vittoria in Croazia-Montenegro
Luka Modric è stato protagonista con un assist nella vittoria della Croazia contro il Montenegro.
Il post Instagram di Modric per festeggiare la vittoria
Le sue parole nella didascalia: "Ben fatto Croazia! Importante vittoria sulla strada dei mondiali! Grazie Zagabria".
