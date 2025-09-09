Milan, Modric festeggia i 40 anni: “L’età è solo un numero”

Oggi è il compleanno di Luka Modric, il quale compie 40 anni. Il campione croato ha festeggiato in anticipo ieri regalandosi la 190esima presenza con la maglia della sua nazionale. Un campione senza tempo, è proprio il caso di dirlo. Nella partita di ieri sera contro il Montenegro ha sfoggiato una volta ancora la sua classe, così come sta facendo da quando è arrivato al Milan. In controtendenza rispetto a tanti suoi colleghi che decidono di finire la carriera in campionati meno probanti, Luka ha deciso di misurarsi con la Serie A, per restare ai massimi livelli almeno fino ai Mondiali della prossima estate. Per ora, l'inizio della sua avventura sta andando alla grande. Lo ha confermato lui stesso durante una conferenza stampa di qualche giorno fa. Oggi, terminati gli impegni con la Croazia, Modric ha potuto festeggiare il suo quarantesimo compleanno con la sua famiglia. Di seguito, si riporta il post Instagram che lo ritrae durante i sobri e semplici festeggiamenti.