PSG, Luis Enrique: “Donnarumma? Ho bisogno di altro” | VIDEO

Daniele Triolo
13 agosto

Luis Enrique, allenatore del PSG, ha parlato dell'esclusione dalla rosa di Gianluigi Donnarumma in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni

Luis Enrique, allenatore del PSG, alla vigilia della finale della Supercoppa Europea a Udine contro il Tottenham, ha parlato in conferenza stampa dell'esclusione dalla rosa di Gianluigi Donnarumma, ex estremo difensore del Milan: "Gigio resta un portiere di livello straordinario ma per la mia squadra ho bisogno di un estremo difensore che risponda a un tipo di profilo differente". Guarda il video