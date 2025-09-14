Milan Primavera, Renna: “Abbiamo dominato. I giovani stanno crescendo”

Il Milan Primavera ha vinto una bella partita di campionato contro il Cagliari: 2-0 in cui il mattatore principale è stato Ossola, autore di un'ottima gara, un assist e un gol. "È stata una partita dominata fin dal primo minuto, abbiamo avuto 4/5 palle gol e li abbiamo tenuti sempre bassi". Parla così soddisfatto il mister rossonero Giovanni Renna al termine della partita: "Volevo fare i complimenti ai ragazzi perché sono stati bravi a sacrificarsi tutti, sia chi è partito titolare sia chi è subentrato, hanno dato l'anima per vincere questa partita".