Il Milan Primavera ha vinto una bella partita di campionato contro il Cagliari: 2-0 in cui il mattatore principale è stato Ossola, autore di un'ottima gara, un assist e un gol. "È stata una partita dominata fin dal primo minuto, abbiamo avuto 4/5 palle gol e li abbiamo tenuti sempre bassi". Parla così soddisfatto il mister rossonero Giovanni Renna al termine della partita: "Volevo fare i complimenti ai ragazzi perché sono stati bravi a sacrificarsi tutti, sia chi è partito titolare sia chi è subentrato, hanno dato l'anima per vincere questa partita".
Milan Primavera, Renna: "Abbiamo dominato. I giovani stanno crescendo"
MILAN PRIMAVERA
Milan Primavera, Renna: “Abbiamo dominato. I giovani stanno crescendo”
Dopo la bella vittoria sul campo del Cagliari, il tecnico del Milan Primavera Giovanni Renna ha parlato con tanta soddisfazione. Ecco le sue parole
Milan Primavera, Renna soddisfatto—
Renna continua con le sue parole parlando anche di nuovi ragazzi che hanno esordito con la Primavera del Milan: "Hanno esordito altri due ragazzi, Tartaglia e Nolli, hanno fatto benissimo loro e anche Zaramella e Cissé che sono entrati dopo. I giovani stanno crescendo giorno dopo giorno e vanno elogiati. Ora testa al Frosinone".
Vittoria importante per il Milan Primavera che era reduce da due sconfitte contro Genoa e Sassuolo.
