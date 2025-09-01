Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN giovanili news milan primavera Calendario Milan Primavera, gli impegni di settembre dei rossoneri di Renna

MILAN PRIMAVERA

Calendario Milan Primavera, gli impegni di settembre dei rossoneri di Renna

Calendario Milan Primavera, gli impegni di settembre dei rossoneri di Renna - immagine 1
In campo anche la Primavera di Mister Renna: i giovani rossoneri affronteranno tre impegni nel campionato Primavera 1
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

(Fonte acmilan.com)

PRIMAVERA MASCHILE

In campo anche la Primavera di Mister Renna: i giovani rossoneri affronteranno tre impegni nel campionato Primavera 1. Obiettivo: fare punti per portare punti e presentarsi pronti alle grandi sfide d'autunno.

LEGGI ANCHE: Milan, un mercato a due facce: cessioni eccellenti, ma manca qualcosa>>>

PRIMAVERA 1

  • 4ª giornata, Cagliari-Milan, domenica 14 settembre ore 11.00 (Sportitalia) - CS Campioni d'Italia 1969/70 ad Asseminello, Assemini (CA)

  • 5ª giornata, Milan-Frosinone, sabato 20 settembre ore TBC (Sportitalia) - Stadio Silvio Piola, Novara

  • 6ª giornata, Cremonese-Milan, sabato 27 settembre ore TBC (Sportitalia) - Campo Amadio Soldi, Cremona

    • © RIPRODUZIONE RISERVATA