Primavera 1, Cagliari-Milan 0-2: Ossola sugli scudi con gol e assist

Partita gradevole, ritmo intenso e rossoneri sicuramente propositivi nella prima fase, ma non si registrano occasioni da gol. Questo almeno fino al 21', quando, un po' a sorpresa, è il Cagliari a costruire la prima chance della partita. Botta dalla distanza di Roberto Malfitano e il portiere rossonero, Alessandro Longoni, si protende in tuffo per alzare la sfera sopra la traversa. Sul susseguente angolo, ci prova Costa: destro al volo e pallone di molto fuori.

Ci prova, poi, ancora il Cagliari, al 28', con il tiro - velleitario - di Paul Mendy dalla distanza: conclusione debole e centrale, para senza problemi Longoni. E il Milan? I rossoneri - dopo un buon avvio - si destano dal torpore al 33', quando, sul bel suggerimento in verticale di Lorenzo Ossola, il centravanti Alex Castiello, in area di rigore dei sardi, si libera e va al tiro. Un diagonale, di destro, che il portiere dei padroni di casa, Atanas Kehayov, devia in corner.

Nel finale della prima frazione di gioco, però, sono di nuovo i rossoblu di Pisano a farsi molto pericolosi dalle parti di Longoni. Prima al 41', con il tiro a giro di destro da appena fuori area di Nicola Grandu, sul quale Longoni vola sulla sua sinistra e, di pugno, para in grande stile. Poi, un minuto più tardi, quando, sul cross dalla destra di Matteo Nuvoli, Mendy - in elevazione - anticipa l'uscita alta di Longoni in area piccola: il colpo di testa dell'attaccante del Cagliari, però, termina di poco alto sulla traversa.

L'arbitro Simone Gavini della Sezione A.I.A. di Aprilia (LT) assegna 4' di recupero, nel corso dei quali non succede praticamente nulla. Dopo un buon avvio, dunque, qualche difficoltà di troppo per il Milan Primavera al cospetto di un Cagliari Primavera che, forse, ai punti, avrebbe meritato un gol di vantaggio.

Primavera 1, Cagliari-Milan 0-2: la cronaca del secondo tempo — Il Cagliari inaugura la seconda frazione di gioco al 50', quando, sull'errore di Longoni in fase di impostazione, è Grandu a scaricare un destro potente verso la porta del Milan. La forza c'è, la precisione un po' meno: pallone alto sulla traversa. Il Diavolo, però, reagisce e passa in vantaggio al 54'. Ossola si invola sulla sinistra, entra in area di rigore dei sardi e Nuvoli gli trattiene la maglia. Per l'arbitro Gavini è - giustamente - calcio di rigore. Dal dischetto, lo stesso Ossola, con il mancino, spiazza Kehayov (pallone a destra, portiere a sinistra) e porta avanti il Milan di Renna!

Il Milan è spietato e, al 62', perviene al raddoppio con un'azione spettacolare nei pressi dell'area di rigore dei padroni di casa. Tommaso Mancioppi, con un passaggio filtrante, libera Ossola, il quale, di tacco, serve il pallone a Castiello. Conclusione di destro, immediata, dell'attaccante rossonero e Kehayov è battuto per la seconda volta in pochi minuti! La reazione dei sardi si concretizza al 72', quando il neo-entrato Szymon Roguski prima e Costa poi chiamano Longoni ad una duplice, grande parata. Mendy, in tap-in, segna, ma è in fuorigioco e l'arbitro gli cancella l'esultanza.

Milan Primavera ancora pericoloso all'80', quando Castiello, approfittando di una scivolata di un difensore sardo, si trova a tu per tu con Kehayov: gli tira, però, il pallone addosso. Il Cagliari tenta l'affondo finale, sperando di riaprire il match: Longoni si rifugia in corner in un paio di mischie. L'arbitro, viste le tante sostituzioni avvenute nella ripresa, assegna 6' di recupero, nel corso dei quali i sardi gettano il cuore oltre l'ostacolo, cercando di riaprire un match apparso però sin da inizio ripresa bene incanalato per i colori rossoneri.

Cagliari-Milan, 4^ giornata del campionato Primavera 1, dunque, termina 0-2 per i rossoneri: grande protagonista Lorenzo Ossola con gol (su calcio di rigore) e assist (di tacco) per la rete di Alex Castiello. Seconda vittoria in stagione per la squadra di Renna, meritata, su un campo ostico. E il futuro non potrà che essere ancora più roseo.