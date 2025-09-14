Pianeta Milan
Primavera 1, formazioni ufficiali Cagliari-Milan: sorpresa sulla trequarti

Ecco le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan, partita della 4^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026 in programma alle ore 11:00 al campo 1 del 'CRAI Sport Center' di Assemini (CA): queste le scelte definitive dei due allenatori
Sono da poco ufficiali le formazioni di Cagliari-Milan, 4^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, partita prevista alle ore 11:00 al campo 1 del 'CRAI Sport Center' di Assemini (CA). Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Francesco Pisano e Giovanni Renna!

Cagliari-Milan Primavera, così in campo ad Assemini

CAGLIARI (3-5-2): Kehayov; Nuvoli, Franke, Vargiu; Grandu, Malfitano, Liteta, Sulev, Marini; Mendy, Saddi. A disposizione: Auseklis, Are, Doppio, Tronci, Pintus, Costa, Cardu, Goryanov, Correnti, Roguski, Russo. Allenatore: Pisano.

MILAN (4-2-3-1): Longoni; Nolli, Piermarini, Colombo, Tartaglia; Mancioppi, Sala; Scotti, Ossola, Perera; Castiello. A disposizione: Faccioli, Doneda, Pagliei, Pandolfi, Del Forno, Asanji, Lontani, Zaramella, Plazzotta, Cissé. Allenatore: Renna.

L'arbitro di Cagliari-Milan del campionato Primavera 1 sarà il signor Simone Gavini di Aprilia (LT). I suoi assistenti saranno Luca Granata di Viterbo e Giuseppe Scarpati di Formia. Nella scorsa stagione, nel febbraio 2025, Cagliari-Milan è terminata 1-1. A fine anno, però, all'Arena Civica di Milano, netta vittoria (3-0) dei sardi nella finale della Coppa Italia di categoria.

