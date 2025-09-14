Primavera 1, formazioni ufficiali Cagliari-Milan: sorpresa sulla trequarti

L'arbitro di Cagliari-Milan del campionato Primavera 1 sarà il signor Simone Gavini di Aprilia (LT). I suoi assistenti saranno Luca Granata di Viterbo e Giuseppe Scarpati di Formia. Nella scorsa stagione, nel febbraio 2025, Cagliari-Milan è terminata 1-1. A fine anno, però, all'Arena Civica di Milano, netta vittoria (3-0) dei sardi nella finale della Coppa Italia di categoria.