Milan Primavera, Piermarini: un giovane da tenere d’occhio

Mattia Piermarini è stato titolare in tutte e tre le prime uscite del Milan Primavera. Il difensore classe 2006 è un profilo da seguire
I ragazzi di Giovanni Renna hanno iniziato il campionato di Primavera 1. Il Milan ha affrontato Lecce, Sassuolo e Genoa nelle prime tre giornate, collezionando una vittoria e due sconfitte. I tre punti sono arrivati all'esordio grazie a una doppietta di Simone Lontani. Un altro ragazzo che si è messo in evidenza, in particolare nel corso della prima uscita, è Mattia Piermarini. Il classe 2006 è un altro profilo interessante da seguire.

Il diciannovenne difensore è stato ingaggiato in estate dal Milan. Fino all'anno scorso ha indossato la maglia dell'Ascoli, dove è cresciuto calcisticamente. Durante la passata stagione ha giocato in Serie C con la formazione marchigiana, collezionando 19 presenze nella terza serie italiana.

Nonostante la giovane età, Piermarini possiede già un'esperienza abbastanza significativa tra i professionisti. La sua personalità gli è valsa la maglia da titolare in tutte e tre le prime uscite con la Primavera rossonera, in cui ha mostrato grande confidenza con la palla tra i piedi e buone capacità di impostazione. Una volta che inizierà la Serie D, sarà probabile vederlo in campo anche con il Milan Futuro. La selezione under-23 e quella under-20 del club, infatti, lavoreranno a stretto contatto. È  dunque possibile che taluni giocatori facciano la spola tra una squadra e l'altra.

