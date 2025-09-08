Milan Primavera, Piermarini: un giovane da tenere d’occhio

Nonostante la giovane età, Piermarini possiede già un'esperienza abbastanza significativa tra i professionisti. La sua personalità gli è valsa la maglia da titolare in tutte e tre le prime uscite con la Primavera rossonera, in cui ha mostrato grande confidenza con la palla tra i piedi e buone capacità di impostazione. Una volta che inizierà la Serie D, sarà probabile vederlo in campo anche con il Milan Futuro. La selezione under-23 e quella under-20 del club, infatti, lavoreranno a stretto contatto. È dunque possibile che taluni giocatori facciano la spola tra una squadra e l'altra.