Milan Primavera, Longoni: il portiere che fece parlare di sé all’Europeo U17

All'inizio dell'estate scorsa, Longoni si era reso protagonista di grandissime prestazioni durante l'Europeo U17. In quella Italia under-17 militavano anche due ex rossoneri come Camarda e Liberali. In occasione di quella rassegna, il giovane portiere fece parlare bene di sé tanto che il Milan lo ha aggregato alla Primavera nel corso della stagione scorsa. Ora Giovanni Renna sembra volergli affidare stabilmente i pali della porta della formazione under-20 rossonera. Sta a lui dimostrare il suo valore, magari facendosi notare anche dal Milan Futuro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA