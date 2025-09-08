Pianeta Milan
Milan Primavera, Longoni: il portiere che fece parlare di sé all’Europeo U17

Tra i pali del Milan Primavera nelle prime tre uscite c'è stato Alessandro Longoni, il portiere che fece parlare di sé all'Europeo U17
Il campionato Primavera 1 è già iniziato da tre giornate. Il Milan di Giovanni Renna ha incontrato Lecce, Sassuolo e Genoa, totalizzando solo 3 punti. Tutti e tre sono stati ottenuti grazie alla vittoria all'esordio contro la formazione pugliese. A difendere la porta dei rossoneri c'è sempre stato Alessandro Longoni, su cui ci sono molte aspettative per la stagione in corso.

Alessandro Longoni è un portiere classe 2008. Cresciuto nel settore giovanile rossonero, è già alla seconda stagione con la formazione Primavera del club. Nel 2024/25, infatti, ha collezionato 18 presenze in campionato e anche 3 presenze in Youth League, la Champions League per la categoria.

All'inizio dell'estate scorsa, Longoni si era reso protagonista di grandissime prestazioni durante l'Europeo U17. In quella Italia under-17 militavano anche due ex rossoneri come Camarda e Liberali. In occasione di quella rassegna, il giovane portiere fece parlare bene di sé tanto che il Milan lo ha aggregato alla Primavera nel corso della stagione scorsa. Ora Giovanni Renna sembra volergli affidare stabilmente i pali della porta della formazione under-20 rossonera. Sta a lui dimostrare il suo valore, magari facendosi notare anche dal Milan Futuro.

