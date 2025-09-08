Milan Primavera, Longoni: il portiere che fece parlare di sé all’Europeo U17

Il campionato Primavera 1 è già iniziato da tre giornate. Il Milan di Giovanni Renna ha incontrato Lecce, Sassuolo e Genoa, totalizzando solo 3 punti. Tutti e tre sono stati ottenuti grazie alla vittoria all'esordio contro la formazione pugliese. A difendere la porta dei rossoneri c'è sempre stato Alessandro Longoni, su cui ci sono molte aspettative per la stagione in corso.