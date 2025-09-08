Milan Primavera, ecco chi è Lontani: l’assoluto protagonista

È iniziata ufficialmente anche la stagione del Milan Primavera . I ragazzi di Giovanni Renna (il nuovo allenatore) hanno già giocato tre partite del campionato di Primavera 1 . Una vittoria, all'esordio contro il Lecce, e poi due sconfitte contro il Sassuolo e il Genoa . Ci sono stati inizi migliori. Tuttavia, è ancora presto per dare giudizi sulla squadra. Sicuramente, è comunque possibile sottolineare alcune cose buone che si sono viste. Tra queste, un singolo: Simone Lontani , assoluto protagonista di questo inizio di stagione. Si tratta, infatti, dell'unico marcatore del Milan nei tre match disputati.

All'interno di una squadra che sta facendo un po' fatica a ingranare, Simone Lontani si è preso la scena. Il classe 2008 è sempre stato impiegato come ala sinistra. Ciò che ha fatto vedere, però, testimonia le sue qualità da attaccante vero, persino da rapace d'area. All'esordio contro il Lecce, infatti, ha deciso la gara con una doppietta. Entrambi i gol li ha siglati di testa, facendosi notare per le sue doti nel gioco aereo. Mentre il primo gol è stato da vero opportunista, il secondo è stato molto bello: stacco imperioso ad anticipare il diretto marcatore e palla infilata sul primo palo. Contro il Sassuolo, invece, ha accorciato le distanze su rigore, mostrando grande freddezza dal dischetto.