Milan, chi è Lontani? Una doppietta per presentarsi in Primavera!

Andiamo a vedere i numeri del talento grazie alle statistiche di 'SofaScore' e 'Opta' per PianetaMilan. Per Lontani due gol nella sfida contro il Lecce. Un giocatore in piena rampa di lancio che, con il corposo ricambio nel Milan Primavera rispetto alle scorse stagioni, potrebbe giocare sempre più minuti. Qui qualche numero interessante del talento rossonero. Contro il Lecce due gol di testa (rivivi qui la gara).
Il Milan Primavera, come detto, ha cambiato moltissimo e in attacco ci potrebbe essere tantissimo spazio per il giovani Lontani: Ibrahimovic Jr e Sia potrebbero giocare con il Milan Futuro, mentre Camarda è al Lecce. Scotti potrebbe giocare esterno, così come l'altro talento Bonomi. Auguriamo a Lontani il meglio nella sua carriera e che questi due gol siano i primi di una lunga serie con il Milan Primavera e non solo.
