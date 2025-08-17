Milan, chi è Lontani? Una doppietta per presentarsi in Primavera!

Il Milan Primavera, come detto, ha cambiato moltissimo e in attacco ci potrebbe essere tantissimo spazio per il giovani Lontani: Ibrahimovic Jr e Sia potrebbero giocare con il Milan Futuro, mentre Camarda è al Lecce. Scotti potrebbe giocare esterno, così come l'altro talento Bonomi. Auguriamo a Lontani il meglio nella sua carriera e che questi due gol siano i primi di una lunga serie con il Milan Primavera e non solo.