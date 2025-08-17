Milan, chi è Lontani? Una doppietta per presentarsi in Primavera!

Pianeta Milan
Milan, Lontani è stato il protagonista del debutto stagionale del Milan Primavera. Una doppietta contro il Lecce. Ecco chi è il giovane talento
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Milan, Lontani è stato il protagonista del debutto stagionale del Milan Primavera. La squadra guidata da Renna in panchina ha vinto, soffrendo nel finale, contro il Lecce grazie a due incornate dell'attaccante dell'under 20 rossonera. Qui i suoi due gol.

Si ma chi è Simone Lontani? Nato il 18 gennaio 2008, ha iniziato la carriera da centrocampista/trequartista passando poi ad attaccante. Il talento è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Cesena, ha poi trasferito al Milan nell'estate del 2022, con il quale ha firmato nel febbraio del 2024 il suo primo contratto da professionista.

Andiamo a vedere i numeri del talento grazie alle statistiche di 'SofaScore' e 'Opta' per PianetaMilan. Per Lontani due gol nella sfida contro il Lecce. Un giocatore in piena rampa di lancio che, con il corposo ricambio nel Milan Primavera rispetto alle scorse stagioni, potrebbe giocare sempre più minuti. Qui qualche numero interessante del talento rossonero. Contro il Lecce due gol di testa (rivivi qui la gara).

Il Milan Primavera, come detto, ha cambiato moltissimo e in attacco ci potrebbe essere tantissimo spazio per il giovani Lontani: Ibrahimovic Jr e Sia potrebbero giocare con il Milan Futuro, mentre Camarda è al Lecce. Scotti potrebbe giocare esterno, così come l'altro talento Bonomi. Auguriamo a Lontani il meglio nella sua carriera e che questi due gol siano i primi di una lunga serie con il Milan Primavera e non solo.

