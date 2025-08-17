Primavera 1, Lecce-Milan 1-2: boom boom Lontani, mezzo crollo nel finale

La partita si infiamma: il Lecce chiede il rigore al 55' per un intervento di Andrea Cullotta su Haris Kozarac , ma l'arbitro Giacomo Rossini lascia proseguire. Il Milan, però, è maggiormente in partita rispetto al primo tempo e va avanti al 58' , quando Scotti, dalla destra, lascia partire un traversone che trova difesa e portiere del Lecce posizionati malissimo. Ma anche la testa di Lontani che, a porta vuota, porta i rossoneri avanti. I rossoneri, però, sono implacabili e sfruttano il secondo episodio del match per pervenire al raddoppio.

Al 64' cross, dalla destra, di Cappelletti e Lontani, ancora di testa, stavolta gira la sfera nell'angolo sinistro alle spalle di Penev. Il Milan è in controllo della partita e, al 71', potrebbe chiudere la contesa con la girata di Scotti. Bravo Penev a distendersi sulla sua destra e ad evitare il peggio per i suoi. Il Lecce si riaffaccia dalle parti di Longoni al 79' con Milojevic e proprio grazie a lui, all'82', torna in partita. Federico Colombo perde un pallone in mediana e avvia il contropiede dei salentini. Alessandro Di Pasquale si invola in area rossonera e cede la sfera a Milojevic: tiro a botta sicura e gol, con Emanuele Sala che prova a intercettare il tiro, ma senza esito.