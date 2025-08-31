Primavera, Milan-Genoa 0-2: fase difensiva da rivedere per Renna. Il commento

Tuttavia, nel momento migliore dei rossoneri, il Genoa punisce nuovamente: al 39’, dopo un contropiede condotto da Lafont e una grande parata di Longoni, Romano sfrutta la ribattuta e sigla la sua doppietta personale, portando il risultato sullo 0-2 a favore del Grifone.
Il primo tempo si chiude con un Milan volenteroso di fare la partita, ma spesso impreciso in fase difensiva. Il Genoa, invece, si è mostrato cinico, mettendo più volte alla prova l’ottimo Longoni, sicuramente in grande giornata.
Secondo tempo: non basta il forcing finale dei rossoneri—
Il secondo tempo vede in campo praticamente solo il Milan. I rossoneri tengono il pallino del gioco per tutti i 45 minuti, ma non riescono a trovare la via del gol, spesso imprecisi negli ultimi passaggi.
Il risultato finale resta quindi invariato: 0-2 per il Genoa. La squadra di Renna tornerà in campo il 14 settembre contro il Cagliari. Durante la sosta, mister Renna dovrà lavorare sulla fase difensiva, quella che oggi ha compromesso la gara. Ottimo, invece, lo spirito mostrato dai giovani rossoneri.
