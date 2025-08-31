Pianeta Milan
Primavera, Milan-Genoa 0-2: fase difensiva da rivedere per Renna. Il commento
Oggi alle ore 16:30, allo stadio 'Silvio Piola' di Novara, è andato in scena il match tra Milan Primavera e Genoa: il commento
Francesco De Benedittis

Oggi alle ore 16:30 allo stadio 'Silvio Piola' di Novara (NO): è andato in scena Milan-Genoa, terza partita del campionato di Primavera 1 2025/26. La sfida è terminata con il punteggio 0-2. Di seguito, il commento della redazione di PianetaMilan.it.

Primo tempo: Il Milan fa la partita ma il Genoa è letale in contropiede

La partita inizia male per i rossoneri: già al 4’ il Genoa passa in vantaggio 1-0 grazie a un “regalo” del giovane Manuele Borsani, che permette a Marco Romano di trovarsi davanti a Longoni e segnare. Da quel momento, però, la squadra di Renna non si scompone e inizia a dominare la partita. Numerose le occasioni in cui il Milan va vicino al pareggio, prima con Ossola e poi con Scotti.

Tuttavia, nel momento migliore dei rossoneri, il Genoa punisce nuovamente: al 39’, dopo un contropiede condotto da Lafont e una grande parata di Longoni, Romano sfrutta la ribattuta e sigla la sua doppietta personale, portando il risultato sullo 0-2 a favore del Grifone.

Il primo tempo si chiude con un Milan volenteroso di fare la partita, ma spesso impreciso in fase difensiva. Il Genoa, invece, si è mostrato cinico, mettendo più volte alla prova l’ottimo Longoni, sicuramente in grande giornata.

Secondo tempo: non basta il forcing finale dei rossoneri

Il secondo tempo vede in campo praticamente solo il Milan. I rossoneri tengono il pallino del gioco per tutti i 45 minuti, ma non riescono a trovare la via del gol, spesso imprecisi negli ultimi passaggi.

Il risultato finale resta quindi invariato: 0-2 per il Genoa. La squadra di Renna tornerà in campo il 14 settembre contro il Cagliari. Durante la sosta, mister Renna dovrà lavorare sulla fase difensiva, quella che oggi ha compromesso la gara. Ottimo, invece, lo spirito mostrato dai giovani rossoneri.

 

