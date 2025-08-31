Primavera, Milan-Genoa 0-2: fase difensiva da rivedere per Renna. Il commento

Primo tempo: Il Milan fa la partita ma il Genoa è letale in contropiede

La partita inizia male per i rossoneri: già al 4’ il Genoa passa in vantaggio 1-0 grazie a un “regalo” del giovane Manuele Borsani, che permette a Marco Romano di trovarsi davanti a Longoni e segnare. Da quel momento, però, la squadra di Renna non si scompone e inizia a dominare la partita. Numerose le occasioni in cui il Milan va vicino al pareggio, prima con Ossola e poi con Scotti.