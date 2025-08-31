Come appreso dalla redazione di PianetaMilan.it, ad assistere alla partita della Primavera di mister Renna contro il Genoa di Sbravati, in scena allo stadio Silvio Piola, sono presenti l’allenatore del Milan Futuro Massimo Oddo, il direttore tecnico Jovan Kirovski e il responsabile del settore giovanile Vincenzo Vergine.
Primavera, Milan-Genoa: presenti Vergine, Oddo e Kirovski
Al momento la squadra di Renna è sotto 1-0, ma sta dimostrando grande prestazione, soprattutto per atteggiamento. I più brillanti finora sono Cappelletti, Longoni, Ossola e, soprattutto, Scotti, che è andato vicino a un eurogol in rovesciata.
Il trio presente ad osservare la partita sta dunque godendo di una bella prestazione dei giovani rossoneri.
