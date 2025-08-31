Primavera, Milan-Genoa: presenti Vergine, Oddo e Kirovski

Pianeta Milan
Milan-Genoa Primavera, presenti Oddo, Kirovski e Vergine: la squadra di Renna osservata dai dirigenti del Milan Futuro.
Francesco De Benedittis

Come appreso dalla redazione di PianetaMilan.it, ad assistere alla partita della Primavera di mister Renna contro il Genoa di Sbravati, in scena allo stadio Silvio Piola, sono presenti l’allenatore del Milan Futuro Massimo Oddo, il direttore tecnico Jovan Kirovski e il responsabile del settore giovanile Vincenzo Vergine.

Al momento la squadra di Renna è sotto 1-0, ma sta dimostrando grande prestazione, soprattutto per atteggiamento. I più brillanti finora sono Cappelletti, Longoni, Ossola e, soprattutto, Scotti, che è andato vicino a un eurogol in rovesciata.

Il trio presente ad osservare la partita sta dunque godendo di una bella prestazione dei giovani rossoneri.

