Milan Primavera, ecco dove verranno disputate le partite casalinghe

La stagione della prima squadra del Milan è iniziata male. La sconfitta all'esordio in campionato con la Cremonese è stata un brutto biglietto da visita per la squadra di Massimiliano Allegri. Oltre ai 'grandi', è già iniziata anche la stagione della formazione Primavera, allenata da Giovanni Renna. Dopo l'esordio vittorioso in trasferta contro il Lecce, l'under-20 ha subito una prima battuta d'arresto: sconfitta contro il Sassuolo. Domenica 31 agosto, alle ore 16:30, è in programma la terza giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri, in casa, sfideranno la Primavera del Genoa. La novità, però, riguarda lo stadio dove andrà in scena il match.