Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN giovanili news milan primavera Milan Primavera, ecco dove verranno disputate le partite casalinghe

PRIMAVERA

Milan Primavera, ecco dove verranno disputate le partite casalinghe

Milan Primavera, ecco dove verranno disputate le partite casalinghe
Il Milan Primavera di Giovanni Renna giocherà le sue partite casalinghe allo stadio Silvio Piola di Novara. Ecco il motivo
Redazione PM

La stagione della prima squadra del Milan è iniziata male. La sconfitta all'esordio in campionato con la Cremonese è stata un brutto biglietto da visita per la squadra di Massimiliano Allegri. Oltre ai 'grandi', è già iniziata anche la stagione della formazione Primavera, allenata da Giovanni Renna. Dopo l'esordio vittorioso in trasferta contro il Lecce, l'under-20 ha subito una prima battuta d'arresto: sconfitta contro il Sassuolo. Domenica 31 agosto, alle ore 16:30, è in programma la terza giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri, in casa, sfideranno la Primavera del Genoa. La novità, però, riguarda lo stadio dove andrà in scena il match.

Il Silvio Piola sarà la nuova casa del Milan Primavera

—  

A causa di lavori di ammodernamento all'interno del Vismara, lo storico centro sportivo rossonero sarà inagibile per ospitare i match casalinghi della Primavera. Per tale ragione, lo stadio Silvio Piola apre le porte alla formazione Primavera del Milan, che giocherà dunque le proprie gare casalinghe a Novara.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Modric: vecchio a chi? Numeri e prestazione straordinaria>>>

Contro il Genoa, quindi, i rossoneri di Renna esordiranno nella loro nuova casa. L'ingresso sarà libero. Come accadeva l'anno scorso, la Primavera sta schierando una formazione molto giovane ma con prospetti interessanti inquadrati nel progetto Milan Futuro, che ha come obiettivo la crescita e la valorizzazione del talento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA