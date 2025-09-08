Giovanni Renna - ex tecnico della formazione under-17 - è il nuovo allenatore della Primavera del Milan. Dopo le dimissioni di Federico Guidi, il club rossonero ha deciso di affidare a lui la guida dell'under-20. Nelle prime tre uscite stagionali (le prime tre giornate del campionato Primavera 1) i suoi ragazzi hanno ottenuto solo tre punti, frutto della vittoria all'esordio contro il Lecce. Contro Sassuolo e Genoa, invece, sono arrivate due sconfitte. Nonostante ciò, si sono potute vedere anche alcune cose positive. Tra queste, Emanuele Borsani, ragazzo interessante alla prima esperienza in Primavera. Renna, infatti, avrà il compito di lanciare molti giovani alle loro prime esperienze nella categoria. Il suo lavoro è propedeutico anche a infoltire la rosa del Milan Futuro, con cui lavora in grande sinergia.
Milan Primavera: occhio a Borsani, prodotto del vivaio rossonero
Emanuele Borsani, classe 2008, ha esordito in queste prime giornate del campionato Primavera 1 con il Milan di Giovanni Renna
Primi minuti in Primavera per Borsani—
Emanuele Borsani ha 17 anni (classe 2008) e proviene dal settore giovanile rossonero. Contro Sassuolo e Genoa il ragazzo ha accumulato i primi minuti della sua carriera nel campionato Primavera 1. Benché nasca come attaccante, o comunque come giocatore offensivo, Borsani è stato impiegato in entrambe le partite come terzino sinistro. La sua capacità di corsa e la sua propensione offensiva possono diventare armi importanti al servizio della squadra.
