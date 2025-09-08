Milan Primavera: occhio a Borsani, prodotto del vivaio rossonero

Giovanni Renna - ex tecnico della formazione under-17 - è il nuovo allenatore della Primavera del Milan. Dopo le dimissioni di Federico Guidi, il club rossonero ha deciso di affidare a lui la guida dell'under-20. Nelle prime tre uscite stagionali (le prime tre giornate del campionato Primavera 1) i suoi ragazzi hanno ottenuto solo tre punti, frutto della vittoria all'esordio contro il Lecce. Contro Sassuolo e Genoa, invece, sono arrivate due sconfitte. Nonostante ciò, si sono potute vedere anche alcune cose positive. Tra queste, Emanuele Borsani, ragazzo interessante alla prima esperienza in Primavera. Renna, infatti, avrà il compito di lanciare molti giovani alle loro prime esperienze nella categoria. Il suo lavoro è propedeutico anche a infoltire la rosa del Milan Futuro, con cui lavora in grande sinergia.