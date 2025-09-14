Milan, senti Calabria: 'Theo Hernandez altra categoria. Maldini credo sia ...'

Davide Calabria ha rilasciato una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Belle parole per gli ex Milan Paolo Maldini e Theo Hernandez. Un pensiero anche per Donnarumma

"Ho sempre ammirato Paolo Maldini". L'ex capitano del Milan Davide Calabria parla così nella sua lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. In particolare il ricordo della leggenda del Milan e del calcio italiano: "Come persona e come giocatore. Credo sia stato il difensore più forte della storia", conclude così Calabria su Maldini .

Milan, Calabria su Maldini e Theo Hernandez

Non solo Maldini, Calabria ha parlato anche di Theo Hernandez, quello che molti tifosi hanno considerato negli anni un possibile 'erede' della leggenda rossonera: "Da terzino dico Theo che è stato ed è un giocatore di un’altra categoria rispetto agli altri". Belle le parole di Calabria verso il suo ex compagno di squadra con il quale ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana.