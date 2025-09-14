Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, senti Calabria: “Theo Hernandez altra categoria. Maldini credo sia …”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, senti Calabria: “Theo Hernandez altra categoria. Maldini credo sia …”

Milan, senti Calabria: 'Theo Hernandez altra categoria. Maldini credo sia ...'
Davide Calabria ha rilasciato una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Belle parole per gli ex Milan Paolo Maldini e Theo Hernandez. Un pensiero anche per Donnarumma
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Ho sempre ammirato Paolo Maldini". L'ex capitano del Milan Davide Calabria parla così nella sua lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. In particolare il ricordo della leggenda del Milan e del calcio italiano: "Come persona e come giocatore. Credo sia stato il difensore più forte della storia", conclude così Calabria su Maldini.

Milan, Calabria su Maldini e Theo Hernandez

—  

Non solo Maldini, Calabria ha parlato anche di Theo Hernandez, quello che molti tifosi hanno considerato negli anni un possibile 'erede' della leggenda rossonera: "Da terzino dico Theo che è stato ed è un giocatore di un’altra categoria rispetto agli altri". Belle le parole di Calabria verso il suo ex compagno di squadra con il quale ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan-Bologna, Rabiot subito titolare: Allegri ha il suo centrocampo?>>>

Calabria conclude: "Idem Gigio Donnarumma, un predestinato fin dal vivaio". L'ex terzino rossonero ha lasciato il 'suo' Milan lo scorso gennaio passando al Bologna. Ora ha scelto un passo diverso per la sua carriera firmando con il Panathinaikos in Grecia.

Leggi anche
Milan, Pellegatti: “Hojlund? Dobbiamo sperare che Nkunku sia …”
Calabria: “Sarei stato al Milan per sempre. Anche gratis”. Su Maldini e Theo …

© RIPRODUZIONE RISERVATA