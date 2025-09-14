"Per me è stato uno scherzo del destino, un mix di emozioni". L'ex capitano rossonero Davide Calabria parla della finale di Coppa Italia tra Bologna e Milan che si è giocata lo scorso 14 maggio. Il terzino, cresciuto nel Milan, ha giocato quella partita con i rossoblù. Le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport': "Mi sentivo che l’avrei vinta ed è stata una grande notte per me e per il Bologna. Al triplice fischio mi sono inginocchiato e avevo molte cose in testa. Ho pensato in primis ai miei ex compagni e sono andato a provare a consolarli. Poi ho cercato di godermi la coppa, anche se non ci sono riuscito fino in fondo per l’amore che ho per il Milan". PROSSIMA SCHEDA>>>