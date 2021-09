Davide Calabria

Inizia a giocare a 6 anni, nella Virtus Adrense, poi a 11 anni passa al Milan, crescendo nelle categorie giovanili rossonere, nelle quali vince, tra le altre cose, il Torneo di Viareggio. Esordisce in Serie A il 30 maggio 2015 in Atalanta-Milan 1-3, ultima partita del campionato 2014-2015. Nella stagione successiva viene inserito nella rosa della prima squadra e gioca per la prima volta da titolare il 22 settembre 2015 in Udinese-Milan 2-3. Gioca da terzino destro titolare la finale di Coppa Italia persa contro la Juventus, mentre non scende in campo il 23 dicembre 2016 nella Supercoppa italiana vinta ai rigori contro i bianconeri. Il 24 agosto 2017 debutta nelle coppe europee giocando titolare nella partita di ritorno del turno preliminare di Europa League giocata a Skopje e vinta 1-0 contro lo Skendija. Il 14 dicembre rinnova con il club rossonero fino al 2022. Il 25 febbraio 2018 segna il suo primo gol, quello del definitivo 2-0 nella vittoria del Milan contro la Roma allo Stadio Olimpico.