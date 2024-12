Calciomercato Milan – Calabria e un addio certo. Sfogo contro chi?

Il Milan si sta preparando per la partita di domani sera contro il Genoa . Una gara importante in cui i rossoneri festeggeranno il 125esimo anniversario del club. In campo non ci dovrebbero essere tre leader del Milan Scudetto di Stefano Pioli: Theo Hernandez, Davide Calabria e Fikayo Tomori . I tre difensori, che hanno vestito la fascia da capitano del club, dovrebbero tutti partire dalla panchina e con un futuro tutt'altro che certo .

Calciomercato Milan - Calabria: un rinnovo che non ci sarà. E quello sfogo...

Davide Calabria è stato protagonista di un’uscita dal campo polemica contro la Stella Rossa e ha il contratto in scadenza a giugno. Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', da mesi è quasi certo che quel contratto non sarà rinnovato. Nei prossimi mesi Calabria dovrebbe lasciare il Milan, in coda a un rapporto evoluto male. Intanto, ieri si è sfogato sui social: «Sono circolate molte informazioni errate sul mio conto e sulla squadra. Queste illazioni su dinamiche di campo, confronti vari e sulla mia vita privata, non corrispondono alla verità, creano solo confusione e divisione». Facile supporre si riferisca al suo coinvolgimento negli articoli di questi giorni sullo sfogo di Fonseca. LEGGI ANCHE: Milan, chi al posto di Loftus-Cheek? Perché puntare su Liberali