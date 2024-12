Milan, è il momento di Liberali? Ecco perché potrebbe essere l’uomo giusto

Il Milan sta vivendo una stagione fatta di alti e bassi. In Champions League i rossoneri hanno la top 8 della maxi classifica europea nel proprio mirino con due partite contro Girona e Dinamo Zagabria per chiudere a 18 punti. In Serie A invece si fa fatica, con al momento il quarto posto molto lontano per il Milan . In più, dopo un ottimo inizio lato infortuni, sono arrivati degli stop importanti nelle ultime partite del Diavolo. Pulisic, Loftus Cheek e Morata si sono fatti male contro Atalanta e Stella Rossa, lasciando pochissime alternative per Paulo Fonseca in attacco e sulla trequarti. Proprio per sostituire l'inglese e lo statunitense, potrebbe essere arrivato il momento di puntare su Mattia Liberali .

Milan, chi al posto di Loftus-Cheek? Perché puntare su Liberali

Il giovane talento rossonero ha fatto fatica in questi primi mesi di Milan Futuro, trovando poco spazio con la squadra di Daniele Bonera. Il numero 10 delle giovanili rossonere è tornato a giocare con la Primavera del Diavolo, dove è uno dei punti di riferimento della squadra di Guidi. Per il trequartista del Milan servirebbe sicuramente continuità in un campionato solo, ma le qualità ci sono, sono chiare e le ha fatte vedere varie volte. Liberali si sta allenando con la prima squadra di Paulo Fonseca e potrebbe essere convocato per Milan-Genoa a San Siro. Perché non provarci? D'altronde le soluzioni dietro i titolari non sono molte e Liberali è stato un ottimo giocatore nella tournée americana di Fonseca. Negli Stati Uniti, il rossonero è stato cavalcato tantissimo dal portoghese nel ruolo di collante della squadra, cosa che al momento può fare solo Reijnders, visti i KO. Il talento italiano potrebbe essere un vero trequartista al contrario di altro giocatori in rosa che sarebbero adattati. Vedremo quali saranno le scelte di Paulo Fonseca, ma forse Liberali merita almeno un'opportunità in prima squadra.