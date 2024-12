Il Milan si sta preparando per la partita di domani sera contro il Genoa . Una gara importante in cui i rossoneri festeggeranno il 125esimo anniversario del club. In campo non ci dovrebbero essere tre leader del Milan Scudetto di Stefano Pioli: Theo Hernandez, Davide Calabria e Fikayo Tomori . I tre difensori, che hanno vestito la fascia da capitano del club, dovrebbero tutti partire dalla panchina e con un futuro tutt'altro che certo .

Calciomercato Milan - Theo Hernandez via a gennaio? Idee chiare. Le cifre...

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', per Theo Hernandez non c'è solo il campo, ma anche il calciomercato. Fino all’estate si prendeva solo con una maxi offerta: la rosea parla di almeno 50 milioni di euro, ora non sarebbe più così. Il suo contratto in scadenza nel 2026 continua a pesare, visto che tra poco più di una stagione potrebbe lasciare il club a zero. Per questo, sempre secondo la rosea, il Milan potrebbe essere convinto di cedere Theo Hernandez per una cifra più bassa. Il francese avrebbe le idee chiare: a Milano sta bene, è legato al Milan. Fosse per lui, resterebbe. Il rinnovo però al momento sarebbe fermo. Il futuro di Theo Hernandez si potrebbe decidere in base al rapporto con Fonseca e dalle offerte che probabilmente arriveranno durante il calciomercato estivo e invernale. Come scrive 'La Gazzetta', infatti, non sarebbe da escludere la cessione a gennaio. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Attaccante: ecco il clamoroso colpo in Serie A?