Calendario Nazionali 2026, la FIFA annuncia un cambiamento importante

LA FIFA ha annunciato un cambiamento importante per quanto riguarda il calendario delle soste per le nazionali del 2026. Si tratta di una svolta storica per il calcio internazionale. Per la prima volta, all'inizio della stagione 2026/2027, verranno accorpate le due soste di settembre e ottobre. La pausa per nazionali sarà dunque più lunga e durerà tre settimane. Il programma prevede che gli impegni delle nazionali si disputeranno dal 21 settembre al 6 ottobre 2026 .

Soste nazionali, il cambiamento

La notizia di tale cambiamento dovrebbe essere accolta con favore da parte di tutti i giocatori e i commissari tecnici delle varie nazionali. Una sosta più lunga, infatti, permetterà a tecnici e calciatori di lavorare per più tempo insieme e di disputare quattro partite di fila. Spesso, il problema lamentato dalle nazionali è stato proprio quello del poco tempo per allenarsi insieme e per conoscersi.