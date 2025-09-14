Pianeta Milan
NAZIONALI

Calendario Nazionali 2026, la FIFA annuncia un cambiamento importante

Importante cambiamento per quanto riguarda il calendario delle soste per le nazionali del 2026. Lo ha annunciato la FIFA
LA FIFA ha annunciato un cambiamento importante per quanto riguarda il calendario delle soste per le nazionali del 2026. Si tratta di una svolta storica per il calcio internazionale. Per la prima volta, all'inizio della stagione 2026/2027, verranno accorpate le due soste di settembre e ottobre. La pausa per nazionali sarà dunque più lunga e durerà tre settimane. Il programma prevede che gli impegni delle nazionali si disputeranno dal 21 settembre al 6 ottobre 2026.

Soste nazionali, il cambiamento

La notizia di tale cambiamento dovrebbe essere accolta con favore da parte di tutti i giocatori e i commissari tecnici delle varie nazionali. Una sosta più lunga, infatti, permetterà a tecnici e calciatori di lavorare per più tempo insieme e di disputare quattro partite di fila. Spesso, il problema lamentato dalle nazionali è stato proprio quello del poco tempo per allenarsi insieme e per conoscersi.

Inoltre, la novità dovrebbe essere accolta favorevolmente anche dalle squadre di club. Questo nuovo sistema eviterà alcuni viaggi (spesso molto lunghi) a determinati giocatori. Per quanto riguarda la sosta di novembre, invece, non ci sono aggiornamenti. Questo format resterà in vigore fino al 2030.

