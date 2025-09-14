Milan-Bologna, De Winter o Pavlovic in difesa? Allegri decide

Milan-Bologna, De Winter titolare?

Secondo la rosea, Massimiliano Allegri avrebbe un solo dubbio di formazione ed è in difesa con Pavlovic favorito su De Winter comunque provato negli ultimi giorni tra i titolari. Il resta della difesa dovrebbe essere uguale. Vedremo se Allegri punterà per la prima volta sul difensore belga, che non ha giocato con la nazionale in questa pausa, mentre Pavlovic è stato il titolare della difesa serba.