Milan-Bologna, De Winter o Pavlovic in difesa? Allegri decide

Milan-Bologna, De Winter potrebbe partire per la prima volta da titolare? Allegri deve decidere. Ecco le ultime novità di formazione da la rosea
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Milan-Bologna, mancano sempre meno ore al ritorno in campo dei rossoneri di Massimiliano Allegri. Come racconta 'La Gazzetta dello Sport', l'allenatore del Diavolo dovrebbe sciogliere tutti i dubbi di formazione nella mattinata, dopo l'ultima seduta di allenamento in cui si faranno le prove sulle palle inattive. Il Milan dovrebbe scendere il campo con il tradizionale 3-5-2 usato in questa prima parte di stagione.

Milan-Bologna, De Winter titolare?

Secondo la rosea, Massimiliano Allegri avrebbe un solo dubbio di formazione ed è in difesa con Pavlovic favorito su De Winter comunque provato negli ultimi giorni tra i titolari. Il resta della difesa dovrebbe essere uguale. Vedremo se Allegri punterà per la prima volta sul difensore belga, che non ha giocato con la nazionale in questa pausa, mentre Pavlovic è stato il titolare della difesa serba.

Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui Allegri potrebbe spingere su De Winter. Nel caso in cui dovesse vincere il ballottaggio, giocherebbe come braccetto di sinistra.

