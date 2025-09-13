Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, un centrocampo di lusso: da Modric a Rabiot, tutte le scelte di Allegri

RASSEGNA STAMPA

Milan, un centrocampo di lusso: da Modric a Rabiot, tutte le scelte di Allegri

Milan, Passerini: 'Modric, una leadership oltre il campo'. Ecco i motivi
Con l'arrivo di Rabiot, il Milan ha completato il suo centrocampo. Un reparto alquanto affollato: ben sei uomini
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Con l'arrivo di Rabiot, il Milan ha completato il suo centrocampo. Un reparto alquanto affollato: ben sei uomini per sole tre maglie, con Modric, Fofana, Loftus-Cheek, Rabiot, Jashari e Ricci a disposizione di Allegri. Un tesoretto che è costato quasi 70 milioni di euro.

Milan, il rebus a centrocampo: chi sceglierà Allegri?

—  

Le gerarchie si stanno delineando. Modric e Fofana gli intoccabili, mentre Loftus-Cheek e Rabiot si giocano il posto . Quando rientrerà Jashari, dovrà combattere per un posto da titolare, mentre Ricci dovrà guadagnare terreno anche in ottica Nazionale.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Hornig (BILD): "Milan, Nkunku è una stella con i piedi per terra" | Esclusiva>>>

Domani sera contro il Bologna di Italiano, forse si potrà avere una risposta: Allegri farà giocare Rabiot oppure scenderanno i soliti? Con solo una partita a settimana in questa stagione, il rischio di overbooking è elevato. Quando a centrocampo si trova la giusta quadra, poi l'allenatore è difficile che la cambi. Avere tante opzioni a disposizione, però, per il Milan significa anche avere tanta scelta e tante alternative di qualità per affrontare la stagione senza problemi.

Leggi anche
Dal Milan Futuro alla Serie A: ecco il giovane Balentien
Leo dell’Orco, chi è il compagno ed erede di Armani che “sfiorò il Milan”

© RIPRODUZIONE RISERVATA