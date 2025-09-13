Milan, un centrocampo di lusso: da Modric a Rabiot, tutte le scelte di Allegri

Con l'arrivo di Rabiot, il Milan ha completato il suo centrocampo. Un reparto alquanto affollato: ben sei uomini

Con l'arrivo di Rabiot, il Milan ha completato il suo centrocampo. Un reparto alquanto affollato: ben sei uomini per sole tre maglie, con Modric, Fofana, Loftus-Cheek, Rabiot, Jashari e Ricci a disposizione di Allegri. Un tesoretto che è costato quasi 70 milioni di euro.