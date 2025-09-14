Milan-Bologna, ottimi numeri per Pulisic nelle sfide contro i rossoblù

Stasera alle 20:45 a San Siro andrà in scena Milan-Bologna, terza giornata della Serie A 2025/26. Proprio contro i rossoblù Christian Pulisic fece il suo esordio ufficiale con la maglia rossonera (in quella occasione era bianca, a dir la verità) due anni fa. Era la prima giornata di campionato e il Milan di Pioli si impose per 0-2 allo stadio 'Dall'Ara'. Un esordio che prometteva bene. Tali promesse, in effetti, sono state mantenute. L'attaccante statunitense è diventato una colonna portante del Milan in solo due stagioni. Anche per il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, Pulisic dovrebbe essere al centro del progetto. D'altronde, le sue qualità tecniche, la sua imprevedibilità e la sua incisività in zona gol sono risorse che fanno gola a qualsiasi tecnico. A proposito di Bologna, i rossoblù sono tra le 'vittime' preferite dell'ex Chelsea.