Brutte notizie per il Milan di Massimiliano Allegri, impegnato a 'San Siro' contro il Bologna di Vincenzo Italiano in occasione della partita della 3^ giornata della Serie A 2025-2026. I rossoneri, infatti, perdono a inizio ripresa un grande protagonista del match, Mike Maignan.
Milan-Bologna, infortunio per Maignan: al suo posto dentro Terracciano
Milan-Bologna, infortunio per Maignan: al suo posto dentro Terracciano
Mike Maignan abbandona Milan-Bologna al 56' per infortunio: dentro il nuovo secondo portiere, Pietro Terracciano, arrivato dalla Fiorentina
Al 56', infatti, il portiere francese, classe 1995, si accascia a terra e chiede il cambio, presumibilmente per un infortunio al polpaccio. Al suo posto entra Pietro Terracciano, portiere classe 1990 giunto nell'ultimo calciomercato estivo dalla Fiorentina, al suo debutto ufficiale in maglia rossonera.
