Milan-Bologna, Zortea all’intervallo: “Dobbiamo velocizzare il gioco”

Nadir Zortea, giocatore rossoblù, ha parlato a 'DAZN' al 45' di Milan-Bologna, 3^ giornata della Serie A 2025-2026
Nadir Zortea, giocatore rossoblu, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Su cosa vuole Italiano alla ripresa: "Possiamo girare la palla più veloce, loro sono più bassi e noi dobbiamo velocizzare il gioco per fargli più male".

