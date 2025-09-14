Milan-Bologna 0-0 (45′): due pali, ma il pubblico fischia | Serie A News

Il Milan rialza la testa e, in contropiede veloce, porta al 24' il laterale Pervis Estupiñán alla conclusione dal limite dell'area. L'ecuadoriano, a sorpresa, rientra sul piede debole - il destro - e prova un bel tiro a giro. La palla, purtroppo, si stampa sul palo esterno alla sinistra di Skorupski. La partita è bella, intensa, il ritmo è alto. Dopo un ottimo avvio del Milan, piano piano il Bologna riequilibra il rapporto di forze in campo. I colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. Tutte e due le squadre sembrano dare la sensazione di poter sorprendere l'avversario quando meno se l'aspetta, nonostante l'ottima disposizione tattica di entrambe.