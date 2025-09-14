Milan-Bologna, il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A News

Grande pubblico stasera per Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta disputando allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro', a Milano. Ecco i dati ufficiali e definitivi sugli spettatori, diffusi dal club rossonero

Si sta svolgendo, presso lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2025-2026. Nonostante l'inizio di campionato non proprio brillante, con una sconfitta interna (1-2) contro la Cremonese e una vittoria esterna un po' sofferta (2-0) contro il Lecce, il pubblico rossonero, come sempre, ha fornito un'ottima risposta.