Milan-Bologna, il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A News

Grande pubblico stasera per Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta disputando allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro', a Milano. Ecco i dati ufficiali e definitivi sugli spettatori, diffusi dal club rossonero
Si sta svolgendo, presso lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2025-2026. Nonostante l'inizio di campionato non proprio brillante, con una sconfitta interna (1-2) contro la Cremonese e una vittoria esterna un po' sofferta (2-0) contro il Lecce, il pubblico rossonero, come sempre, ha fornito un'ottima risposta.

I tifosi del Milan, infatti, hanno riempito l'impianto sportivo meneghino per sostenere i propri beniamini, allenati da quest'anno da Massimiliano Allegri, in occasione della partita contro un ostico avversario, quel Bologna che, non più tardi di quattro mesi fa, aveva battuto il Diavolo in finale di Coppa Italia allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ma quante persone sono accorse per tifare il loro amato Milan?

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sono ben 69.593 gli spettatori presenti allo stadio per la gara dei rossoneri di Allegri contro i rossoblu di Vincenzo Italiano. La prossima partita casalinga del Diavolo sarà Milan-Lecce. Si tratterà del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026, in gara secca. Appuntamento previsto per martedì 23 settembre, alle ore 21:00.

