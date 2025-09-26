Pianeta Milan
MILAN-NAPOLI

-2 a Milan-Napoli. Ecco le probabili formazioni secondo Sky Sport. Leao dovrebbe partire dalla panchina. Conte recupererà Rrahmani?
La quinta giornata di Serie A mette di fronte il Milan di Massimiliano Allegri e il Napoli di Antonio Conte. Sicuramente, si tratta del big match di giornata, il più atteso di tutti. Entrambe le squadre stanno per incontrare il primo grande ostacolo sul loro cammino in campionato. C'è molta curiosità per questa sfida e i motivi di tale curiosità sono vari. Tra questi, il confronto tra due dei più grandi allenatori italiani del momento (e forse della storia). Allegri e Conte sono due vincenti. Va da sé che un incontro tra i due - che non avviene dal lontano 6 ottobre 2013 - sia motivo di suggestione. A due giorni dal calcio d'inizio, vediamo insieme le probabili formazioni, secondo quanto riportato da 'Sky Sport'.

Verso Milan-Napoli, le probabili scelte di Allegri

Massimiliano Allegri dovrebbe confermare l'undici titolare visto in campo contro l'Udinese. L'unica novità, ovviamente, potrebbe riguardare la porta. Mike Maignan - che ha ormai recuperato dall'infortunio e che ha già giocato in settimana contro il Lecce in Coppa Italia - si riprenderà il suo posto tra i pali del Milan. Davanti a lui, il solito 3-5-2 delle prime uscite. L'unico minimo dubbio riguarda l'attacco. Insieme a Pulisic, chi ci sarà tra Gimenez e Nkunku? Il messicano sembra favorito. Rafael Leao, invece, partirà con ogni probabilità dalla panchina. Il portoghese - che è appena ritornato ad allenarsi in gruppo - potrà essere una carta da giocarsi a gara in corso.

Verso Milan-Napoli, le probabili scelte di Conte

Qualche dubbio in più, invece, lo ha Antonio Conte. L'allenatore salentino spera di recuperare Rrahmani al centro della difesa, visto anche l'infortunio di Buongiorno. Ad ora, però, la coppia centrale titolare dovrebbe essere composta da Beukema e Juan Jesus. L'altro dubbio riguarda il portiere: chi tra Meret e Milinkovic-Savic proteggerà i pali del Napoli? Sembra leggermente favorito il primo. Da centrocampo in su dovrebbe essere schierati i titolarissimi.

Milan-Napoli, le probabili formazioni

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez.

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund.

