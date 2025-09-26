La quinta giornata di Serie A mette di fronte il Milan di Massimiliano Allegri e il Napoli di Antonio Conte. Sicuramente, si tratta del big match di giornata, il più atteso di tutti. Entrambe le squadre stanno per incontrare il primo grande ostacolo sul loro cammino in campionato. C'è molta curiosità per questa sfida e i motivi di tale curiosità sono vari. Tra questi, il confronto tra due dei più grandi allenatori italiani del momento (e forse della storia). Allegri e Conte sono due vincenti. Va da sé che un incontro tra i due - che non avviene dal lontano 6 ottobre 2013 - sia motivo di suggestione. A due giorni dal calcio d'inizio, vediamo insieme le probabili formazioni, secondo quanto riportato da 'Sky Sport'.