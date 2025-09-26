Verso Milan-Napoli, le probabili scelte di Conte—
Qualche dubbio in più, invece, lo ha Antonio Conte. L'allenatore salentino spera di recuperare Rrahmani al centro della difesa, visto anche l'infortunio di Buongiorno. Ad ora, però, la coppia centrale titolare dovrebbe essere composta da Beukema e Juan Jesus. L'altro dubbio riguarda il portiere: chi tra Meret e Milinkovic-Savic proteggerà i pali del Napoli? Sembra leggermente favorito il primo. Da centrocampo in su dovrebbe essere schierati i titolarissimi.
Milan-Napoli, le probabili formazioni—
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez.
Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund.
