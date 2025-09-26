Paolo De Paola a 'Maracanà', trasmissione di TMW Radio, ha parlato del confronto del weekend tra Conte e Allegri, allenatori di Napoli e Milan
Milan-Napoli sarà anche Allegri contro Conte. I due allenatori non si sfidano dal 6 ottobre 2013. Quel giorno, allo Juventus Stadium, i bianconeri di Conte vinsero per 3-2 sui rossoneri di Allegri. Dopo tanto tempo, dunque, i due torneranno ad affrontarsi. C'è grande attesa per questo big match. Il Milan sta vivendo un ottimo periodo di forma. Il Napoli, invece, è l'unica squadra a punteggio pieno in classifica. Uno dei tempi principali del match è proprio la sfida tra i due tecnici. Ecco cosa pensa in merito Paolo De Paola, intervenuto sulle frequenze di 'TMW Radio'.