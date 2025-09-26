Quale sarà la chiave di Milan-Napoli di domenica sera? Tanti giornalisti e opinionisti sono concordi su un reparto delle rispettive squadre: il centrocampo. In effetti, sia i rossoneri sia gli azzurri possono contare su due mediane di grande qualità. I nomi più citati come potenziali giocatori decisivi sono i soliti: Modric e Rabiot da una parte, De Bruyne e McTominay dall'altra. Durante 'Maracanà', trasmissione di 'TMW Radio', Massimo Orlando ha commentato le ottime prestazioni di Alexis Saelemaekers, tra i migliori del Milan in questo inizio di stagione (e su cui Allegri ha speso belle parole).