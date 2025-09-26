Pianeta Milan
Orlando: "Non capisco come mai per due anni il Milan ha mandato via Saelemaekers"

In questo inizio di stagione del Milan Saelemaekers si sta distinguendo tra i migliori. Il commento di Massimo Orlando a TMW Radio
Quale sarà la chiave di Milan-Napoli di domenica sera? Tanti giornalisti e opinionisti sono concordi su un reparto delle rispettive squadre: il centrocampo. In effetti, sia i rossoneri sia gli azzurri possono contare su due mediane di grande qualità. I nomi più citati come potenziali giocatori decisivi sono i soliti: Modric e Rabiot da una parte, De Bruyne e McTominay dall'altra. Durante 'Maracanà', trasmissione di 'TMW Radio', Massimo Orlando ha commentato le ottime prestazioni di Alexis Saelemaekers, tra i migliori del Milan in questo inizio di stagione (e su cui Allegri ha speso belle parole).

Quale sarà la chiave di questa partita? "Il centrocampo. Lobotka uscirà sempre su Modric per impedirgli di iniziare l'azione. Penso che sarà lì il duello. Ed è da testare la difesa, perché è la prima vera squadra forte che incontra. I cambi poi saranno importanti".

Modric-Rabiot e De Bruyne-McTominay: quale coppia preferisce? "Una bella sfida. Modric sposta tantissimo, ora sta meglio il Milan. McTominay non è quello dello scorso anno ancora, forse deve trovare le misure con De Bruyne, ma per qualità e quando stanno bene scelgo quelli del Napoli. E aggiungo: non capisco come mai per due anni il Milan ha mandato via Saelemaekers, per quello che ha dimostrato in queste stagioni e anche ora, per le sue caratteristiche".

