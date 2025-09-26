Milan-Napoli, arriva alla quinta giornata del campionato il primo big match stagionale per i rossoneri. Per la squadra di Massimiliano Allegri un test davvero molto importante: i rossoneri arrivano dopo tre vittorie di fila in campionato, quattro se si conta anche la Coppa Italia, mentre il Napoli è primo in Serie A a punteggio pieno. Quali mosse stanno studiando Allegri e Conte? Ecco le probabili formazioni di Milan-Napoli da 'La Gazzetta dello Sport'. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN partite probabili formazioni Milan-Napoli, probabili formazioni: cambia qualcosa con il ritorno di Leao? Allegri pensa a …
FORMAZIONI
Milan-Napoli, probabili formazioni: cambia qualcosa con il ritorno di Leao? Allegri pensa a …
Milan-Napoli, probabili formazioni: Allegri cerca conferme nella sfida diretta contro Conte e i partenopei. Le possibili scelte da 'La Gazzetta dello Sport'
© RIPRODUZIONE RISERVATA