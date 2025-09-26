Milan-Napoli, arriva alla quinta giornata del campionato il primo big match stagionale per i rossoneri. Per la squadra di Massimiliano Allegri un test davvero molto importante: i rossoneri arrivano dopo tre vittorie di fila in campionato, quattro se si conta anche la Coppa Italia, mentre il Napoli è primo in Serie A a punteggio pieno. Quali mosse stanno studiando Allegri e Conte? Ecco le probabili formazioni di Milan-Napoli da 'La Gazzetta dello Sport'. PROSSIMA SCHEDA