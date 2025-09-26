Milan-Napoli non sarà solo una sfida in campo tra i giocatori, ma anche in panchina: come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' Allegri e Conte non si sfidano da 12 anni: il 6 ottobre 2013, Juventus-Milan 3-2 allo Stadium. Il duello tra Massimiliano Allegri e Antonio Conte sarà uno spettacolo nello spettacolo. Come ricorda la rosea si sfidano due allenatori vincenti con un destino spesso legato: Allegri, infatti, prese il posto di Conte alla Juventus, continuando i successi in Italia e sfiorando la Champions due volte. Allegri avrebbe potuto succedere a Conte anche all’Inter sia nell’estate 2020 sia nell’estate 2021, e, come scrive la rosea, la sfida di domenica sera sarebbe anche potuta andare in scena con gli allenatori invertiti.