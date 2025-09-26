Milan-Napoli duello già ad alta quota in Serie A: scontro in panchina tra Allegri e Conte che mancava da 12 stagioni. E gli Scudetti parlano chiaro
Milan-Napoli non sarà solo una sfida in campo tra i giocatori, ma anche in panchina: come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' Allegri e Conte non si sfidano da 12 anni: il 6 ottobre 2013, Juventus-Milan 3-2 allo Stadium. Il duello tra Massimiliano Allegri e Antonio Conte sarà uno spettacolo nello spettacolo. Come ricorda la rosea si sfidano due allenatori vincenti con un destino spesso legato: Allegri, infatti, prese il posto di Conte alla Juventus, continuando i successi in Italia e sfiorando la Champions due volte. Allegri avrebbe potuto succedere a Conte anche all’Inter sia nell’estate 2020 sia nell’estate 2021, e, come scrive la rosea, la sfida di domenica sera sarebbe anche potuta andare in scena con gli allenatori invertiti.
Allegri contro Conte
Il conto Scudetti? Allegri è a quota sei scudetti, mentre Conte è a cinque: undici tricolori in totale. E gli altri allenatori in Serie A? Hanno appena due Scudetti, uno Sarri e uno Pioli. Sia Conte che Allegri sono allenatori da progetto da subito vincente: il Milan, scrive il quotidiano, ha voluto ripartire dopo la scorsa annata fallimentare puntando sul migliore allenatore italiano disponibile. Stessa scelta fatta un anno fa dal Napoli con Conte.