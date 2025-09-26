Calciomercato Milan, Allegri sceglie il suo portiere? Ecco la sorpresa

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno lavorato molto in estate, ma continuano a farlo per chiudere possibili buchi in rosa e per lavorare sul futuro del club. Non solo i possibili colpi a gennaio, il Diavolo potrebbe essere alla ricerca di occasioni e colpi per l'estate, così come potrebbero essere al lavoro per possibili rinnovi. Si parla delle situazioni che riguardano Maignan, Pulisic e Saelemaekers e non solo. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA
Maignan pronto a lasciare il Milan? Allegri punta il portiere a sorpresa. Ecco la sua idea
