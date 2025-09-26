Milan, Galliani: 'Allegri? Sogno lo Scudetto al primo colpo. Il mio futuro ...'

L'ex dirigente del Milan Adriano Galliani ha parlato del suo addio al Monza ricordando di quanto fosse felice Silvio Berlusconi : "Nei 44 anni vissuti accanto a Berlusconi non gli ho mai visti occhi felici come a Barcellona, dopo la sua prima Champions, e a Pisa, dopo la promozione in A del Monza. Seguì lo splendido campionato 2022-23. Il Monza è stato l’ultima, grande gioia del presidente. Ne sono assolutamente convinto". La promozione vale una Champions del Milan ? Chiede la rosea. Galliani risponde così: "Di più. Il Milan ne aveva già vinte due prima di Berlusconi. Il Monza in A non c’era mai stato. Quando il presidente lo aveva promesso, qualcuno aveva sorriso. Come quando aveva promesso un Milan campione del mondo".

Milan, Galliani su Allegri e il futuro

Poi Galliani parla anche del Milan. Cosa ne pensa di Allegri: "Max è un grande allenatore. Ci ho visto bene... Quando era al Cagliari, gli ripetevo: “Lei ha il phisique du role” per il Milan. Perché, per guidare una grande, conta anche la presenza. Max giocava e vestiva bene. Un bel fioeu , direbbe Gullit. Il mio sogno è lo scudetto al primo colpo, come nel 2010-2011. Può farcela, sono ottimista. I dirigenti rossoneri hanno fatto una scelta azzeccatissima". Se ha mai pensato a Modric: "Avevamo Pirlo, poi quando è andato al Real è diventato inavvicinabile. Modric è un grandissimo giocatore. Mi ricorda tanto Pirlo. Determinante Rabiot, che è sempre piaciuto tanto a Max".