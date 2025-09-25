Milan, parla Pellegatti: “Ecco cosa chiederà Allegri a Leao”

Manca pochissimo al big match contro il Napoli di Antonio Conte . Giungono buone notizie da Milanello: Rafael Leao , dopo l'infortunio, dovrebbe partire dalla panchina. Tutti i tifosi sono curiosi di vedere il giovane 10 portoghese all'azione nel nuovo Milan di Massimiliano Allegri . Carlo Pellegatti , giornalista e noto tifoso rossonero, ha speso alcune parole ai microfoni di Radio TV Serie A , riferendo cosa dovrebbe chiedere Allegri al portoghese. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

“A volte si pecca di troppa generosità e quindi per essere generoso non sei lucido, infatti l’anno scorso a Gimenez chiedevano movimenti e di venire indietro. Ti dico già invece cosa chiederà Allegri a Leao: “Tu devi tentare di andare sul primo portatore di palla e va bene, ma non ti voglio mai vedere venire indietro ad aiutare la squadra. Stai lì. Devi essere lucido là. Non voglio che tu venga dietro. Devi tentare di disturbare la partenza della manovra avversaria e basta”. Questo, te l’assicuro, è quello che chiederà e ha chiesto a Leao Massimiliano Allegri”