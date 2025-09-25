Giorno di visite a Milanello. L'allenatore del Valmontone Guglielmo Stendardo, l'ex giocatore di Lazio, Atalanta e Juventus, ha fatto visita ai rossoneri di Massimiliano Allegri nel loro centro sportivo in vista del match di domenica sera contro il Napoli. Il difensore, ai microfoni di SportItalia, ha raccontato il confronto che ha avuto con il Dirigente Sportivo, Igli Tare, e l'allenatore livornese. Tanti i temi trattati, sia in ottica presente che futura. Ecco, di seguito, le parole dell'ex difensore della Lazio:
Milan, Stendardo: “Clima diverso a Milanello rispetto al passato. Credo che Tare…”
Guglielmo Stendardo, l'ex giocatore della Lazio, ha fatto visita al Milan di Massimiliano Allegri e Igli tare tra le mura di Milanello
Stendardo: "Gli 11 titolari sono tutti da Milan. C'è un clima diverso"—
“Che ci siamo detti con Tare e Allegri? Abbiamo parlato in generale di una squadra che comunque aspetta il ritorno di Leao, e che attualmente si percepisce un clima totalmente diverso rispetto al passato. Credo che Tare abbia già fatto vedere la differenza rispetto a prima, lo dimostrano i numeri e i fatti. Se prendiamo gli 11 titolari, credo siano tutti giocatori da Milan e credo che faranno bene, seppur qualcuno ancora dobbiamo vederlo“
