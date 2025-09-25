Milan, Stendardo: “Clima diverso a Milanello rispetto al passato. Credo che Tare…”

Giorno di visite a Milanello. L'allenatore del Valmontone Guglielmo Stendardo, l'ex giocatore di Lazio, Atalanta e Juventus, ha fatto visita ai rossoneri di Massimiliano Allegri nel loro centro sportivo in vista del match di domenica sera contro il Napoli. Il difensore, ai microfoni di SportItalia , ha raccontato il confronto che ha avuto con il Dirigente Sportivo, Igli Tare , e l'allenatore livornese. Tanti i temi trattati, sia in ottica presente che futura. Ecco, di seguito, le parole dell'ex difensore della Lazio:

“Che ci siamo detti con Tare e Allegri? Abbiamo parlato in generale di una squadra che comunque aspetta il ritorno di Leao, e che attualmente si percepisce un clima totalmente diverso rispetto al passato. Credo che Tare abbia già fatto vedere la differenza rispetto a prima, lo dimostrano i numeri e i fatti. Se prendiamo gli 11 titolari, credo siano tutti giocatori da Milan e credo che faranno bene, seppur qualcuno ancora dobbiamo vederlo“