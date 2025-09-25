E' iniziata nel migliore dei modi l'avventura in rossonero di Adrien Rabiot. Arrivato dopo la partita persa contro la Cremonese, il centrocampista ha portato quell'esperienza in più che serviva ai rossoneri. Nella giornata odierna, dopo aver incontrato tutti i tifosi rossoneri al Flagship Store del Milan in via Dante a Milano, il centrocampista francese ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti. Tanti i temi trattati. Ecco, di seguito, le sue parole sulla stagione:
Rabiot: “Spero sia l’inizio di qualcosa di grande. I giovani hanno la mentalità giusta”
Le parole di Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, durante l'incontro con i tifosi in via Dante al Flagship Store del Milan
Milan, Rabiot: "Allegri è bravo a creare gruppo"—
Se sta nascendo qualcosa di grande:
"Sì perché il mister è bravo a fare questo, a creare un gruppo e a coinvolgere tutti. Questa è una parte importante della costruzione di una squadra che vuole vincere. Su questo sono sorpreso positivamente, la squadra è cambiata abbastanza ma stiamo facendo molto bene. Ci sono giovani che hanno la giusta mentalità, spero sia l'inizio di qualcosa di grande
