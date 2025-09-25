Rabiot: “Clean sheet? E’ solo l’inizio. Spero di fare il massimo e rendere felici i tifosi”

Le parole di Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, durante l'incontro con i tifosi in via Dante al Flagship Store del Milan
Dopo aver incontrato tutti i tifosi rossoneri al Flagship Store del Milan in via Dante a Milano, il centrocampista rossonero Adrien Rabiot, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti. Tanti i temi trattati. Ecco, di seguito, le sue parole sui clean sheet del Milan e sul suo trasferimento:
Milan, Rabiot: "Ho voglia di vincere. Sono felice di essere qua e si vede"
Sul fatto che da quando è arrivato, il Milan non ha più preso gol: "Non possiamo dire che è merito mio… Io conosco bene il mister e lo staff, conosco la loro mentalità, penso che i giocatori la stiano imparando e in campo si vede. Io ho dentro di me questa voglia di voler vincere e non voler subire gol, ma ovviamente non sono da solo. E' solo l'inizio, stiamo tranquilli e continuiamo a lavorare".