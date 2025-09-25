Rabiot: “Clean sheet? E’ solo l’inizio. Spero di fare il massimo e rendere felici i tifosi”

Milan, Rabiot: "Ho voglia di vincere. Sono felice di essere qua e si vede"

Sul fatto che da quando è arrivato, il Milan non ha più preso gol: "Non possiamo dire che è merito mio… Io conosco bene il mister e lo staff, conosco la loro mentalità, penso che i giocatori la stiano imparando e in campo si vede. Io ho dentro di me questa voglia di voler vincere e non voler subire gol, ma ovviamente non sono da solo. E' solo l'inizio, stiamo tranquilli e continuiamo a lavorare".